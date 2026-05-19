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VIDEO. El delantero que debe volver a Colo Colo y no para de hacer goles: ya está en octavos de Sudamericana

Salomón Rodríguez continúa encendido en el fútbol uruguayo y en el Estadio Monumental siguen de cerca el gran momento que atraviesa el delantero.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Eurasia Sport Images

Salomón Rodríguez continúa en estado de gracia en Montevideo City Torque tras salir de Colo Colo a préstamo rumbo al fútbol uruguayo.

El delantero charrúa convirtió el tercer gol en la goleada por 4-1 sobre Deportivo Riestra, válida por la quinta fecha de la fase grupal de la Copa Sudamericana.

En un rápido contragolpe de su equipo, el ex Godoy Cruz quedó con el arco totalmente a disposición luego de una mala salida del arquero argentino, por lo que solo tuvo que empujar el balón para marcar.

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Con esta anotación, Salomón Rodríguez ya suma ocho goles en la presente temporada con Montevideo City Torque. Cabe recordar que el atacante mantiene contrato vigente con Colo Colo hasta 2027 y debería regresar al “Cacique” a finales de año.

Además, el triunfo le permitió al elenco uruguayo asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, alcanzando los 12 puntos en la cima del Grupo F, zona que comparte con Palestino, equipo chileno que quedó muy complicado en sus aspiraciones de avanzar de ronda.

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