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Santiago Wanderers complica su futuro por un amistoso de La Roja Sub 20 ante Brasil

El encuentro contra los del “Scratch” genera inconvenientes en el elenco caturro, pues se topará con la disputa de uno de sus partidos en la Primera B.

Carlos Madariaga

Santiago Wanderers complica su futuro por un amistoso de La Roja Sub 20 ante Brasil

Santiago Wanderers complica su futuro por un amistoso de La Roja Sub 20 ante Brasil / Sebastian Olavarria

La ANFP anunció durante la jornada de ayer lunes un amistoso para la selección chilena sub 20 de cara a su participación en el Sudamericano de la categoría el próximo año.

Este encuentro será nada más y nada menos que ante Brasil, duelo agendado para el sábado 6 de junio en el Estadio Nacional.

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Sin embargo, la fecha encendió las alarmas en Santiago Wanderers, que apunta a ser la base de este plantel considerando su histórico título en la Copa Libertadores Sub 20.

Christopher Valenzuela, Cristóbal Villarroel, Sebastián Vargas e Ignacio Flores asoman como fijos, pero también se podrían sumar al proceso nombres como los de Denilson San Martín o Cristóbal Ponce, con el primero habiendo antotado el pasado fin de semana por la Primera B en el elenco caturro.

Por lo mismo, con Santiago Wanderers ya segundo en la tabla, el amistoso de la Sub 20 asoma como todo un problema, pues se disputará el mismo día en que el decano del fútbol chileno visitará a Deportes Copiapó por la fecha 15.

Según información de La Estrella de Valparaíso, no se descarta que haya una solicitud a la Gerencia de Ligas Profesionales de la ANFP para reprogramar este compromiso ante la alta citación de jugadores que tendrán en la selección juvenil.

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