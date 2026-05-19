Audax Italiano logró un trabajado triunfo por 2-0 sobre Barracas Central en el marco de la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, resultado que le permitió mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo continental.

En el Bicentenario de La Florida, la primera gran chance del partido la tuvo el cuadro argentino. Al minuto 8, Nahuel Barrios capturó un pivoteo en el área chica y remató en la boca del arco, pero Tomás Ahumada respondió con una gran atajada para mantener el cero en la portería de los “Itálicos”.

El equipo de Gustavo Lema se fue asentando al encuentro con el paso de los minutos y tuvo su primera aproximación clara pasada la media hora, con un remate de media distancia de Michael Vadulli.

Luego, a los 43’, Federico Mateos amortiguó un balón de pecho en el área rival y quedó mano a mano con Marcelo Miño, pero el portero trasandino estuvo brillante para enviar el balón al córner.

A partir de esa acción llegó la apertura de la cuenta para el conjunto de La Florida. A los 45’, Daniel Piña capturó un débil remate del propio Mateos, que terminó convirtiéndose en asistencia, y definió en el borde del área chica para marcar el 1-0 a favor de Audax.

¡GOOOL DE AUDAX ITALIANO! ⚽



Daniel Piña se encontró con un remate débil que terminó siendo pase, y al borde del área chica definió para anotar el 1-0 parcial ante Barracas Central.



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El segundo tiempo tuvo un accidentado arranque. Producto de un manotazo a Enzo Ferrario, Gonzalo Morales vio la tarjeta roja directa y dejó a Barracas con un jugador menos a los 52′, situación que terminó inclinando el trámite a favor del cuadro nacional, que selló la victoria en los minutos finales gracias a Diego Coelho (87′).

¡DIEGO COELHO ANOTA EL SEGUNDO DE AUDAX! ⚽⚽



El delantero del cuadro itálico sacó un zurdazo cruzado rasante para superar al arquero de Barracas y poner el 2-0 a tres minutos del final.



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Con este resultado, Audax Italiano llegó a los 7 puntos en el Grupo G, aunque se mantuvo en la tercera posición por diferencia de goles. Vasco da Gama y Olimpia, que tienen el mismo puntaje, chocarán este miércoles desde las 20:30 horas en Paraguay. Barracas Central, en tanto, quedó eliminado con 3 unidades.

De esta manera, los “Itálicos” se jugarán la clasificación en la última fecha, cuando visiten al conjunto paraguayo el próximo miércoles 27 de mayo desde las 20:30 horas en Asunción. En paralelo, Vasco recibirá al equipo argentino en Río de Janeiro.