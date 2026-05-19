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Feriado del 21 de mayo: quiénes podrán extender su descanso y cuáles son los destinos más buscados

El calendario de este mes podría ofrecer una de las pausas más extensas del semestre para quienes cumplan ciertas condiciones.

Javiera Rivera

Feriado del 21 de mayo: quiénes podrán extender su descanso y cuáles son los destinos más buscados

El feriado del 21 de mayo, fecha en que Chile conmemora el Combate Naval de Iquique y celebra el Día de las Glorias Navales, abre la posibilidad de disfrutar de una "mini escapada" de hasta cinco días.

Aunque el viernes 22 de mayo será una jornada laboral normal, desde Recorrido.cl explican que algunas personas podrían aprovechar el llamado “día sándwich” o interferiado y, con una jornada adicional.

Según explicó Marco Benavente, quienes tengan libre el viernes 22 de mayo por decisión de su empleador solo deberán solicitar el lunes 25 de mayo como día de vacaciones o compensación.

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De esta forma, podrán descansar desde el jueves 21 hasta el lunes 25, acumulando cinco días consecutivos ideales para desconectarse o realizar un viaje corto.

El vocero indicó que esta opción suele ser más común en instituciones públicas, universidades y establecimientos educacionales, donde los calendarios suelen considerar interferiados recuperables.

Destinos recomendados para aprovechar el feriado

Desde Santiago, una de las alternativas más atractivas es visitar la región de Valparaíso para disfrutar de los actos conmemorativos del 21 de mayo, recorrer los cerros de Valparaíso o visitar sus museos a cielo abierto.

Para quienes dispondrán de más días libres, los destinos del sur del país aparecen como una excelente alternativa. Lugares entre Rancagua y la región de Los Ríos permiten organizar escapadas de varios días, incluso viajando de noche para aprovechar mejor el tiempo.

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Feriado del 21 de mayo / Diego Martin

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