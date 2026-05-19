“Fui al cementerio a ver a mi madre y le llevé el premio al mejor jugador; sé que me acompañó en todo el partido”

El portero José Sanhueza se transformó en la gran figura del triunfo que consiguió Universidad de Concepción por 1-0 en su visita a O’Higgins de Rancagua, por la fecha 12 de la Liga de Primera 2026.

El arquero de 25 años tuvo diez atajadas claves que le permitieron al “Campanil” quedarse con tres puntos vitales para salir de la parte baja de la tabla. Tras el encuentro, el meta recibió la tarjeta al jugador “experto” y conmovió al fútbol chileno con una especial dedicatoria a su madre, quien falleció cuando él tenía apenas 14 años.

“Te amo mamita, me encantaría estar viviendo todo esto a tu lado, pero sé que ayer estuviste conmigo. Sentí esa estrella en mi corazón. Te amo y te extraño todos los días”, escribió Sanhueza en una historia de Instagram, junto a una fotografía de la tarjeta recibida y la lápida de su madre en el cementerio.

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La conmovedora historia de José Sanhueza

A días de su gran actuación ante O’Higgins, el golero formado en Colo Colo habló con AS Chile y contó el especial momento que vivió tras el encuentro en El Teniente. “Después del partido viajé a ver a mi madre al cementerio. Le llevé flores y el premio que me dieron al mejor jugador del partido”, relató.

“Toda mi familia fue al estadio y si bien mi mamá no estaba físicamente, estoy seguro de que me acompañó en todo el partido”, complementó el joven guardameta, quien sumó su cuarta titularidad con la camiseta de Universidad de Concepción.

Respecto a su notable desempeño, Sanhueza reconoció que “fue el mejor partido que he jugado en mi corta carrera. Me sentí iluminado, la pelota me rebotaba en la rodilla, en la mano o en el poste. Yo sabía que era algo más que suerte, por eso al otro día fui a ver y a agradecer a mi madre por acompañarme".

Además, recordó la compleja etapa que vivió tras la muerte de su madre. “Me tocó luchar como tres o cuatro años solo y que todas estas cosas se den así... Yo voy al cementerio y siento que mi mamita nunca me ha dejado solo. Todos los triunfos o cualquier cosa buena que me pase, yo miro al cielo y siento que es por ella", afirmó.

“No está físicamente, pero yo siento en mi corazón que se encuentra siempre presente. Cuando la visité, aproveché de decirle que estoy logrando todo lo que un día le prometí cuando era pequeño. Yo le decía que quería ser futbolista y ella quería que estudiara. Es bonito todo lo que estoy viviendo y uno rememora todo lo que he pasado“, agregó.