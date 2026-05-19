“Debe estar loco de la cabeza”: acusado de robo en casa de cambio es amigo de Vidal y es cuestionado por su forma de ejecutar el ilícito / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Durante las últimas horas del lunes se dio a conocer una compleja situación que involucra al volante nacional Arturo Vidal.

Todo luego que un trabajador de la casa de cambio Money Global dio a conocer, en testimonio ante la PDI, que se apropió de 50 millones de pesos desde la caja fuerte “por encargo” del volante de Colo Colo.

En los antecedentes recopilados por ADN Deportes, Ignacio Rodríguez se jactaba en el mundo de las casas de cambio por ser amigo de Arturo Vidal, vínculo que data desde hace más de una década.

Esto considerando que ambos fueron compañeros en las cadetes de Colo Colo, con el hoy trabajador de casa de cambio desempeñándose delantero en las categorías menores del “Cacique”.

Según información del matinal “Contigo en la Mañana” de Chilevisión, el vínculo entre Vidal y Rodríguez se extendió al hecho de que este último es parte del plantel de Rodelindo Román, el club de San Joaquín donde el “King” fue parte de la propiedad y en el último tiempo incluso ha dirigido partidos.

Además, en lo que pudo averiguar ADN Deportes, el hermano de este funcionario, Javier Rodríguez, es el actual representante legal del volante albo, lo que genera más incertidumbre.

En cuanto al hurto en sí, conocedores del mercado cuestionaron el procedimiento mediante el cual se concretó el robo de 50 millones entre pesos, euros y dólares.

“Debe estar loco de la cabeza”, aseguraron a ADN Deportes, cuestionando el criterio como para pasar desapercibido al extraer dinero de la caja fuerte de la casa de cambio, lo que se considera robo de por sí, y más considerando que el monto es al menos la mitad de lo que la casa de cambio Money Global puede manejar a diario.

Arturo Vidal ya prestó declaración ante la PDI producto del robo ocurrido en enero de este año y, según información de Radio Biobío, el volante ya devolvió 35 millones y está en gestiones para completar la restitución de los 15 millones restantes.