América Latina tendrá uno de los estadios más modernos del mundo: capacidad para más de 50 mil personas

Uno de los proyectos deportivos y urbanos más ambiciosos de América Latina ya está en marcha.

Se trata de la construcción del nuevo Estadio El Campín, en Colombia. El recinto que tendrá capacidad para más de 50 mil espectadores y que busca posicionarse entre los estadios más avanzados del continente.

La iniciativa fue impulsada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y contempla la sustitución del histórico estadio Nemesio Camacho El Campín. La obra se desarrollará mediante una asociación público-privada y su entrega está proyectada para fines de 2027.

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Más que un estadio, el proyecto considera un complejo de entretenimiento y cultura que funcionará durante todo el año. Además del nuevo recinto deportivo, incluirá locales comerciales, restaurantes, servicios, espacios recreativos y un auditorio para la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Así será el nuevo estadio de Bogotá

Entre las principales características del futuro recinto destacan:

Capacidad para aproximadamente 50.000 personas.

Cubierta con tecnología alemana de última generación.

Sistemas avanzados de iluminación, acústica y estructura.

Cancha con césped híbrido.

Palcos y zonas VIP.

Áreas corporativas completamente renovadas.

Espacios comerciales y gastronómicos abiertos al público.

Generación de miles de empleos directos e indirectos.

Según las autoridades colombianas, la construcción se realizará por etapas para evitar la suspensión de partidos, conciertos y otras actividades que actualmente se desarrollan en el estadio.

Cuando esté terminado, el nuevo El Campín no solo será uno de los recintos más modernos de América Latina, sino también un polo cultural y económico que transformará el entorno urbano de la capital colombiana.