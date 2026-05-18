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VIDEO. “Nosotras nos despedimos por un tiempo”: la emotiva despedida de querida meteoróloga de TVN

La meteoróloga Yael Szewkis inició su periodo de prenatal a la espera de su tercer hijo y se despidió de los televidentes con un emotivo mensaje.

Nicolás Lara Córdova

“Nosotras nos despedimos por un tiempo”: la emotiva despedida de querida meteoróloga de TVN

El pasado domingo 17 de mayo, la meteoróloga Yael Szewkis protagonizó un emotivo momento a través de las pantallas de TVN.

Tras terminar de entregar el último reporte del tiempo, la meteoróloga se despidió de los televidentes “por un tiempo”, ya que iniciará su periodo de prenatal a la espera de su tercer hijo.

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“Nosotras nos despedimos por un tiempo. Nos vemos a la vuelta, que estén muy bien y hasta la próxima”, comentó Szewkis.

En enero de 2026, la meteoróloga de TVN anunció a través de sus redes sociales que se encuentra embarazada de su tercer hijo.

“Sigue creciendo la familia. Te esperamos con ansias pequeñina, ya te amamos”, indicó en aquella oportunidad.

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