Un hecho inédito remeció al fútbol sudamericano y mundial. El delantero Ignacio Lago, figura de Colón de Santa Fe, se convirtió en el primer futbolista profesional en actividad en Argentina en hacer pública su homosexualidad, luego de presentar a su novio en medio de una entrevista televisiva.

El momento, que se viralizó en las últimas horas, marcó un precedente en un deporte históricamente hermético frente a la diversidad.

La revelación ocurrió durante una conversación en un programa partidario, donde el jugador fue sorprendido con un mensaje de su pareja. Visiblemente emocionado, el atacante respondió con naturalidad y profundidad: definió su relación como “un amor irracional” y destacó que ambos viven sus sentimientos “con la misma pasión que el fútbol”.

El gesto fue ampliamente valorado por hinchas y usuarios en redes sociales, reflejando un cambio cultural en torno a la aceptación dentro del deporte.

Un hito para el fútbol

El impacto del caso trasciende lo personal. En un contexto donde el fútbol masculino profesional, especialmente en América Latina, ha sido uno de los espacios más cerrados para la visibilidad LGBTQ+, la decisión de Lago rompe décadas de silencio.

Su condición de figura en ascenso, con rendimiento destacado en la cancha, refuerza el mensaje de que la orientación sexual no define el nivel competitivo, desafiando estereotipos profundamente arraigados.

Este hito se suma a una lista aún muy reducida a nivel global de futbolistas activos que han dado el mismo paso, y abre la puerta a una transformación más profunda en la cultura del fútbol.

Entre los nombres más trascendentales destaca el checo Jakub Jankto (Cagliari, Serie A), quien en 2023 se convirtió en el primer jugador de una de las grandes ligas europeas y de una selección nacional de élite en salir del armario. A él se suman figuras como el australiano Josh Cavallo (Adelaide United), cuyo video en 2021 globalizó la lucha por la inclusión, y el joven inglés Jake Daniels (Blackpool), quien rompió décadas de silencio en el fútbol británico.

En el continente americano, Collin Martin marcó un precedente en la MLS de Estados Unidos al naturalizar su identidad mientras competía al máximo nivel.

En el contexto regional, el caso de Ignacio “Nacho” Lago en abril de 2026 marca un antes y un después para el fútbol argentino y latinoamericano. Para muchos, no solo humaniza al ídolo, sino que también envía una señal potente a nuevas generaciones: es posible desarrollarse en el alto rendimiento sin ocultar la identidad.