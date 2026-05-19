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FOTOS. Están a punto de terminar el río artificial más largo de América Latina: estará listo en junio 2026

Con 154 kilómetros de extensión, este megaproyecto busca llevar agua a una de las zonas más secas del continente.

Javiera Rivera

Getty Images

Getty Images / Ricardo Lima

Una de las obras hidráulicas más ambiciosas de América Latina está entrando en su etapa final. El proyecto contempla la construcción del río artificial más largo de la región.

La megaobra se desarrolla en Brasil, específicamente en el estado de Ceará, donde el Gobierno del Estado de Ceará impulsa la iniciativa denominada Cinturón de las Aguas de Ceará.

De acuerdo a las autoridades, la infraestructura alcanzó un 91% de avance físico hacia fines de 2025 y su finalización está prevista para junio de 2026.

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Cinturón de las Aguas de Ceará (CAC)

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Un sistema de 145 kilómetros para combatir la sequía

El proyecto tendrá aproximadamente 145 kilómetros de extensión y permitirá transportar agua hacia sectores que históricamente han enfrentado graves problemas de abastecimiento.

La obra incluye:

  • Canales artificiales de gran escala.
  • Estaciones de bombeo.
  • Reservorios.
  • Sistemas de distribución hidráulica.

Su objetivo es asegurar agua para consumo humano, agricultura y ganadería, actividades esenciales para la economía local.

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Cinturón de las Aguas de Ceará (CAC)

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