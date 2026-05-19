Oncólogos del Hospital de Temuco derivaban pacientes a su clínica para ensayos ilegales

Un escándalo de proporciones éticas y judiciales sacude a la salud pública de la Región de La Araucanía. La Contraloría Regional de La Araucanía emitió el Informe Final 887, ratificando la veracidad de las denuncias que iniciaron en 2023 en el Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco. La investigación confirmó que los médicos oncólogos Eduardo Yáñez y su hijo Patricio Yáñez utilizaron sus cargos públicos para desviar de forma irregular a pacientes con cáncer hacia su centro privado, la Clínica James Lind, con el fin de someterlos a ensayos clínicos con fármacos experimentales.

El documento de 139 páginas, que ya fue remitido a la Fiscalía Regional, al Congreso y al subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, detalla que los pacientes eran integrados a estas pruebas médicas sin contar con los consentimientos informados requeridos por ley. Además, se investiga si estos tratamientos alternativos guardan relación directa con el fallecimiento de uno de los pacientes derivados en 2024.

Vulneración de datos y el rol del Comité Oncológico

Los facultativos aprovecharon su condición de miembros del Comité Oncológico del hospital para acceder a los historiales médicos y seleccionar los perfiles idénticos para sus estudios privados. A pesar de haber sido expulsados de dicha instancia en noviembre de 2023 —tras las primeras auditorías del Servicio de Salud Araucanía Sur (SSASUR)—, registros audiovisuales demostraron que los Yáñez siguieron ingresando de forma clandestina a las sesiones, vulnerando la Ley del Cáncer y la confidencialidad de datos sensibles.

La auditoría de la Contraloría desnudó además una alarmante brecha en la seguridad digital del hospital público:

Accesos históricos sin control: Se descubrió que la clave de una exfuncionaria del recinto permaneció activa por más de tres años después de su renuncia (de 2021 a agosto de 2024), permitiendo la revisión ilegal de las fichas clínicas de 765 pacientes .

Se descubrió que la clave de una exfuncionaria del recinto permaneció activa por más de tres años después de su renuncia (de 2021 a agosto de 2024), permitiendo la revisión ilegal de las fichas clínicas de . Personal médico externo: El 37% de los profesionales que ingresaron a revisar la muestra de fichas de pacientes oncológicos no mantenían ningún vínculo contractual con el Estado , respondiendo a intereses de la clínica privada.

El 37% de los profesionales que ingresaron a revisar la muestra de fichas de pacientes oncológicos , respondiendo a intereses de la clínica privada. Extracción de biopsias: Empleados particulares de la Clínica James Lind ingresaron libremente al Servicio de Anatomía Patológica del hospital para retirar biopsias confidenciales sin ser los médicos tratantes autorizados.

Falta de probidad y fallas en la supervisión

El organismo fiscalizador fue enfático en señalar que el recinto asistencial carecía de manuales y protocolos de control interno para fiscalizar investigaciones en seres humanos fuera del establecimiento, lo que facilitó el actuar de los oncólogos. Los hechos representan una evidente transgresión al principio de probidad administrativa, al usar esferas de influencia pública para rédito comercial particular.

Como antecedente anexo de falta a los deberes estatutarios, el informe reveló que uno de los médicos imputados realizó un viaje de placer a Argentina mientras se encontraba con licencia médica vigente, reposo que fue otorgado por otro profesional que forma parte del staff de su propia clínica privada.

Por medio de un comunicado oficial, la dirección del Hospital de Temuco valoró las conclusiones de la Contraloría y aseguró estar colaborando con el Ministerio Público, reforzando los bloqueos a los sistemas informáticos para recuperar la confianza de la ciudadanía y proteger la integridad de los pacientes vulnerables del sistema público.