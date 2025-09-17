¿Actividad paranormal? Cámara de seguridad capta supuesta niña fantasma en una fábrica

Sin lugar a dudas, algo que siempre ha estado presente en diversas conversaciones, es la actividad paranormal.

Bajo ese contexto, un reciente video captado por una cámara de seguridad en México se hizo viral, en donde se aprecia a una supuesta niña fantasma al interior de una fábrica de Lego.

Lo anterior te expuesto, sucedió en una inmediación de la marca Lego en el estado de Nuevo León, en México, según reportó el Heraldo de México.

En aquel lugar, una cámara de vigilancia captó un pasillo completamente iluminado en el que se aprecia que desde la escalera aparece una figura pequeña que sube lentamente las escaleras del lugar.

En un momento del video, el registro deja entrever que se trataría de una pequeña niña con pelo largo que está vestida, aparentemente, con un vestido largo, cargando algo con sus manos.

La pequeña tras observar inmóvil la cámara por varios segundos, el video captó un cambio de luz y cómo camina hacia el frente para luego desaparecer.

A continuación el registro que se volvió viral: