“El rating es sólo una forma de medir el éxito”: el descargo del ‘Coronel Valderde’ tras cancelación del Desestrece

Canal 13 tomó una radical decisión con su programación de los fines de semana con el anuncio del cierre de Desestrece, bloque dedicado al humor que contaba con varias personalidades de la escena chilena.

El programa sólo duro un mes y medio con ocho capítulos, pero la caída constante de ratings llevó a la productora a finalizar su emisión, con una fecha de salida el próximo 24 de mayo con Don Carter como invitado.

Esto fue confirmado por los integrantes de “Sentido del Humor”, quienes comunicaron en su podcast que la asociación con Canal 13 para producir el segmento terminó.

“Es verdad, este domingo termina esta primera temporada que duró menos de lo que esperábamos. Y tiene que ver obviamente con las cosas que pasan en la televisión, como por ejemplo no poder cambiar de horario”, contó ‘Coronel Valderde’.

El humorista aprovechó el espacio para realizar un descargo por esta situación, donde apuntó a que seguirán realizando proyectos.

“A lo mejor el rating no nos acompañó, pero el rating es sólo una forma de medir el éxito, porque el react fue lo más visto que había (...) durante toda la semana los sketch se siguieron reproduciendo, el programa la gente lo veía en Youtube”, se descargó.

Además “Coronel Valderde” dedicó un mensaje a Canal 13 diciendo “muchas gracias por todas las oportunidades que nos dieron”, y valorando el regreso de Don Carter que “estuvo 20 años fuera por culpa de Vasco Moulián”.