Tres biministros al mismo tiempo: la insólita situación del Gobierno de José Antonio Kast

El gobierno de José Antonio Kast vivió su primer cambio de gabinete tras varias semanas de tensiones producto de las caídas en la aprobación ciudadana y los crecientes cuestionamientos políticos.

Por esto se concretó la salida de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini.

Esto llevó a que Claudio Alvarado y Louis de Grange pasarán a ser biministros. El primero asumirá como vocero al mismo tiempo que se desempeña como ministro del Interior, mientras que el segundo será el titular de Transportes y Obras públicas por el paso de Martín Arrau a Seguridad Pública.

Ambos se suman al biministro Daniel Más, que ocupa las carteras de Economía y Minería, dejando la insolita situación de tener tres ministros con dos carteras a su cargo.

Biministros y su historia en los gobiernos en Chile

Esta medida tiene casos que datan de mandatos anteriores, siendo uno de los casos más recientes el de Álvaro García como biministro en las carteras de Economía y de Energía con el ex presidente Gabriel Boric.

Juan Carlos Jobet también se desempeño en dos carteras de forma simultánea en el último periodo de Sebastián Piñera, siendo biministro de Minería y Energía.

Años antes ocurrió con los ministerios de Minería y Obras Públicas siendo encabezados por Laurence Golborne junto al difunto ex presidente, siendo además el titular clave en el desarrollo del rescate de los 33 mineros en el norte del país.