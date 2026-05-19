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VIDEOS. Fiesta “Pirata” en Copa Libertadores: Coquimbo golea al Tolima y queda a un paso de los octavos de final

El cuadro chileno quedó como líder del Grupo B y podría avanzar a los octavos de final incluso antes de disputar la última fecha.

Javier Catalán

FOTO: CRISTIAN SILVA/ AGENCIA UNO

FOTO: CRISTIAN SILVA/ AGENCIA UNO / CRISTIAN SILVA/ AGENCIA UNO

Coquimbo Unido continúa firmando una destacada campaña en la Copa Libertadores y este martes quedó muy cerca de asegurar su clasificación a los octavos de final tras una contundente goleada como local.

Los “Piratas” derrotaron por 3-0 a Deportes Tolima en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso y quedaron a solo un paso de instalarse entre los 16 mejores del torneo, favorecidos además por el nuevo sistema de desempate por enfrentamientos directos.

La apertura de la cuenta para el elenco aurinegro llegó a los 26 minutos gracias a Manuel Fernández, quien conectó bajo el arco un preciso centro de Juan Cornejo luego de una jugada preparada desde un tiro libre.

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Antes del descanso, Cristián Zavala (45+3’) aumentó la ventaja para los dirigidos por Hernán Caputto con un potente remate cruzado tras un rápido contragolpe liderado por Guido Vadalá.

La goleada se cerró en el complemento gracias a Nicolás Johansen (55’), quien prácticamente ingresó con balón y todo al arco colombiano para decretar el definitivo 3-0.

Con este triunfo, Coquimbo Unido alcanzó el liderato del Grupo B de la Copa Libertadores con 10 puntos y podría asegurar su clasificación a octavos de final si Universitario y Nacional empatan en su compromiso. En caso contrario, al cuadro chileno le bastará con rescatar un empate en la última fecha frente al conjunto uruguayo.

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