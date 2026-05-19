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VIDEO. La confesión de Gonzalo Jara sobre la nueva polémica de Arturo Vidal: “Conocí su entorno y sé que...”

“Entristece, porque pareciera ser que se va quedando solo en su entorno”, afirmó el exdefensor de La Roja en Los Tenores de ADN.

Javier Catalán

La confesión de Gonzalo Jara sobre la nueva polémica de Arturo Vidal: “Conocí su entorno y sé que...”

Días complejos atraviesa Arturo Vidal, quien se ha visto involucrado en el robo de 50 millones de pesos a la casa de cambio Money Global, luego de que el autor del delito confesara que cometió el ilícito para entregar el dinero al jugador de Colo Colo.

Esta nueva polémica extrafutbolística volvió a instalar el debate sobre el entorno del “King” fuera de las canchas, considerando que no es la primera vez que su presente deportivo se ve empañado por situaciones ligadas a su vida privada, como su vínculo con casas de apuestas, la hípica o su manejo de redes sociales.

Gonzalo Jara, excompañero de Vidal en La Roja y Colo Colo, abordó esta nueva tormenta pública en Los Tenores de ADN, donde incluso reveló experiencias personales relacionadas con el volante albo.

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Entristece, porque pareciera ser que se va quedando solo en su entorno, porque finalmente los que te dicen que no son muy pocos”, señaló el exdefensor respecto al momento que vive Vidal.

“Yo siempre lo comento: el día que me retiro del fútbol, los amigos que me quedan son muy pocos. Me quedan cuatro o cinco, contados con los dedos de las manos, de todos los vestuarios y camarines que compartí”, agregó el bicampeón de América.

Además, confesó que conoció de cerca el ambiente que rodea actualmente a su excompañero. “Me entristece. Conocí un poco el entorno de Arturo y sé que hay muchos que le dicen todo el tiempo que sí. Son muy pocos los que le dicen ‘esto está bien’ o ‘esto está mal’. Creo que eso está más cercano a lo que está pasando hoy”, cerró Gonzalo Jara.

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