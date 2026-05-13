Chile en la mira: aumentan filtraciones y venta de información digital en foros clandestinos tras ola de hackeos / yokaew

En los últimos tres meses, Chile ha sido objeto de diversos ataques digitales que han permitido el robo de información encendiendo las alertas en materia de ciberseguridad a nivel nacional.

A finales de abril, por ejemplo, un hackeo a la infraestructura gubernamental fue reportado y afectó en dicha oportunidad a la Tesorería General de la República (TGR) y el Registro Civil.

Según el sitio especializado Vecert Analyzer las áreas más afectadas por estos ataques han sido el empresarial con 40 ataques reportados, lo sigue el de la salud con 4 y el gubernamental con 3.

El objetivo de los ciberataques: conseguir información para su venta, distrubución e intercambio

Para los expertos estos ataques ya no solo se limitan a grandes hackeos, sino que el riesgo recae en la venta de accesos internos, credenciales corporativas y bases de datos donde los grupos que realizan estos ataques intercambian esta información para realizar fraudes, extorsiones o ejecutar nuevos ataques.

“Hoy los ataques ya no funcionan solamente bajo la lógica de vulnerar una empresa y desaparecer. Existe toda una economía digital criminal donde los accesos robados se venden, reutilizan y distribuyen entre distintos actores. Eso hace que una filtración pueda seguir generando riesgos durante meses o incluso años”, explica Zady Parra, Subgerente Operacional y Seguridad de Zenta Group.

De acuerdo a los datos entregados por Vecert Analyzer, solo en la primera semana de mayo, hubo una concentración crítica en los ataques hacia Chile realizado por los grupos de hackers Rutify, Pharaoh Team, Nemoris Hacking y System_Rippers, quienes atacaron, por ejemplo, a los sistemas de la TNE, Municipalidad de La Florida, Minsal, TGR y Servel, entre otros.

“Chile enfrenta un escenario crítico en ciberseguridad, consolidándose como uno de los países más atacados de la región. Hoy existe una brecha peligrosa entre la velocidad con que avanzan los ciberdelincuentes y la capacidad de respuesta de muchas organizaciones”, afirmó Lukas Veloso, presidente del Comité de Ciberseguridad y Fraude de Fintech Chile.

“Uno de los problemas más complejos es que muchas empresas creen que están seguras simplemente porque no han sufrido un ataque visible o porque cuentan con herramientas de ciberseguridad. Sin embargo, muchas veces no tienen visibilidad real de sus riesgos más críticos, qué tan efectivos son sus controles o qué tan preparadas están para responder frente a un incidente”, señala Kenneth Daniels, especialista en ciberseguridad y Gerente General de Widefense.

Para resguardar la información, los especialistas recomiendan a los usuarios tomar medidas básicas como utilizar autenticación multifactor, actualizar sistemas de seguridad y realizar capacitaciones internas frente a las diferentes amenazas digitales.