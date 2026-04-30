Reportan incidente de ciberseguridad en Chile: TGR y Registro Civil entre los afectados / Witthaya Prasongsin

Un hackeo a la infraestructura gubernamental fue informado durante la noche de este jueves, dejando en evidencia vulnerabilidades en sistemas de al menos dos organismos del Estado.

Según reportó el portal especializado Vecert Analyzer, las entidades afectadas serían la Tesorería General de la República (TGR) y el Registro Civil. El medio calificó el hecho como una “alerta crítica de ciberinteligencia”.

De acuerdo con lo señalado en su cuenta de X, Vecert explicó que se detectó una brecha técnica de alto impacto dirigida contra la TGR. El atacante habría comprometido y difundido credenciales de acceso administrativo.

Uno de los puntos afectados corresponde al área de recaudación de ingresos, por lo que los servicios de procesamiento de pagos de la TGR podrían verse impactados, según indicó el medio.

Registro Civil también se habría visto afectado

La Tesorería General de la República no sería la única institución comprometida. También se reportó una eventual afectación al Registro Civil.

Vecert Analyzer informó sobre una filtración de datos recopilados por este organismo, a los que el atacante habría tenido acceso, incluyendo información sensible como Clave Única y correos electrónicos.

Ante este escenario, los especialistas en ciberseguridad recomendaron a la ciudadanía cambiar su Clave Única a la brevedad para prevenir posibles fraudes.