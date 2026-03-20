Rangers actualiza el estado de salud del jugador Mauro González tras grave accidente automovilístico

Daniel Mejías, gerente general de Rangers, actualizó el estado de salud del jugador del club Mauro González, quien anoche protagonizó un accidente de tránsito en Talca, sufriendo graves lesiones.

“Durante esta mañana, Mauro fue intervenido quirúrgicamente debido a una lesión de consideración en su muslo derecho. Esta operación se extendió por tres horas aproximadamente y, según nos comentó el equipo médico, la cirugía se desarrolló de manera exitosa”, señaló Mejías este viernes.

“Actualmente, el jugador se encuentra hospitalizado y en proceso de recuperación, bajo observación médica. Todos nuestros esfuerzos como club hoy están enfocados en acompañar al jugador y a su familia en este momento difícil, además de brindarles todo el apoyo necesario”, agregó.

Además, el gerente del cuadro talquino comentó que “en los próximos días, en conjunto con las autoridades, podremos contar mayores detalles de los hechos que ocurrieron en la noche del jueves”.

“Como club queremos pedir respeto hacia Mauro y su entorno, entendiendo que la situación que está atravesando es bastante compleja”, concluyó Daniel Mejías.