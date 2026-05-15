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Ya es oficial: Omar Carabalí recibe tremenda noticia de la FIFA de cara al Mundial 2026

El portero de O’Higgins, de gran temporada, dio un importante paso en torno a su deseo por estar en la Copa del Mundo.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / Eurasia Sport Images

Omar Carabalí, arquero de O’Higgins, recibió una gran noticia en torno a su deseo por estar en el Mundial 2026. La FIFA aprobó el cambio de “nacionalidad deportiva” del portero chileno-ecuatoriano. Es decir, ahora está habilitado para representar a la selección de Ecuador.

Esta modificación ya quedó registrada en la Plataforma de Cambio de Asociación de la FIFA. En dicho registro se señala que Carabalí antes pertenecía a la Federación de Fútbol de Chile, pero ahora forma parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Vale recordar que el guardameta obtuvo la nacionalidad chilena en 2019 y participó del Preolímpico Sub-23 con La Roja. Posteriormente, fue convocado a la selección adulta durante las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, pero no sumó minutos.

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En el último tiempo, Omar Carabalí despertó el interés del DT de Ecuador, Sebastián Beccacece, gracias al gran rendimiento que ha mostrado en O’Higgins. De hecho, el propio Carabalí reconoció que ha estado en contacto con Beccacece ante la posibilidad de sumarse a la nómina para el Mundial 2026.

“La verdad es que conversé con Sebastián (Becaccece) hace como 20 días. Está la posibilidad, hay temas dirigenciales y gerenciales que hay que solucionar. Que sea lo que Dios quiera, estamos preparados para todo", dijo el arquero celeste en abril pasado.

Así las cosas, ahora el balón queda en manos de Becaccece para ver si Carablí entra o no a la nómina de Ecuador para disputar la Copa del Mundo.

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