;

Ataque incendiario en Lautaro: encapuchados queman maquinaria tras operativo en Temucuicui

Sujetos armados intimidaron a trabajadores y prendieron fuego a un camión dumper y una retroexcavadora en un fundo de la ruta S-225.

Juan Castillo

Matías Gallegos

Ataque incendiario en Lautaro: encapuchados queman maquinaria tras operativo en Temucuicui

Un ataque incendiario se registró durante la tarde de este martes en la comuna de Lautaro, región de La Araucanía, luego de que sujetos encapuchados ingresaran armados a un fundo ubicado en la ruta S-225 e intimidaran a trabajadores del lugar.

Según los primeros antecedentes, Carabineros tomó conocimiento del hecho cerca de las 13:30 horas y, al llegar al sitio, constató el incendio de un camión dumper y una retroexcavadora.

De acuerdo con la información preliminar, los desconocidos habrían amenazado a los trabajadores con armas de fuego antes de quemar la maquinaria y darse a la fuga.

Revisa también:

ADN

En el sector también fue encontrada una pancarta, antecedente que será incorporado a las diligencias para determinar eventuales vínculos con grupos organizados o reivindicaciones asociadas al hecho.

El ataque ocurre horas después del operativo realizado en Temucuicui, que terminó con la detención de Jorge Huenchullán Cayul.

Por ahora, las policías deberán establecer si existe relación entre ambos hechos, mientras se desarrollan pericias para identificar a los responsables y cuantificar los daños provocados en el predio.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad