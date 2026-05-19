Ataque incendiario en Lautaro: encapuchados queman maquinaria tras operativo en Temucuicui

Un ataque incendiario se registró durante la tarde de este martes en la comuna de Lautaro, región de La Araucanía, luego de que sujetos encapuchados ingresaran armados a un fundo ubicado en la ruta S-225 e intimidaran a trabajadores del lugar.

Según los primeros antecedentes, Carabineros tomó conocimiento del hecho cerca de las 13:30 horas y, al llegar al sitio, constató el incendio de un camión dumper y una retroexcavadora.

De acuerdo con la información preliminar, los desconocidos habrían amenazado a los trabajadores con armas de fuego antes de quemar la maquinaria y darse a la fuga.

En el sector también fue encontrada una pancarta, antecedente que será incorporado a las diligencias para determinar eventuales vínculos con grupos organizados o reivindicaciones asociadas al hecho.

El ataque ocurre horas después del operativo realizado en Temucuicui, que terminó con la detención de Jorge Huenchullán Cayul.

Por ahora, las policías deberán establecer si existe relación entre ambos hechos, mientras se desarrollan pericias para identificar a los responsables y cuantificar los daños provocados en el predio.