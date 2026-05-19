Ministra Lincolao reconoce sorpresa por el mundo político chileno: “Me estoy acostumbrando”

La ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, reconoció estar sorprendida por el funcionamiento del mundo político chileno y por las exigencias públicas que implica ejercer un cargo ministerial, en medio de las distintas polémicas que han marcado sus primeras semanas en el Gobierno.

En entrevista con T13 Radio, la secretaria de Estado explicó que su llegada al país ha implicado un proceso de adaptación personal y profesional, luego de haber vivido durante más de tres décadas en Estados Unidos.

“Yo llevo dos meses en Chile. Viví más de 30 años en Estados Unidos y venía a fin de año a ver a mi familia (...) entonces me estoy acostumbrando, tratando de adaptarme al cambio y es un proceso y estoy tratando de aprender lo más rápido posible", afirmó.

“Estoy sorprendida”

Consultada por las constantes explicaciones que ha debido entregar desde que asumió el ministerio, Lincolao admitió que el escenario político nacional le ha generado impacto.

“Sí. Estoy sorprendida, pero también creo que es importante que yo me adapte”, sostuvo la ministra, al referirse a las dinámicas propias de la exposición pública y las exigencias que enfrenta una autoridad de Gobierno.

La titular de Ciencias agregó que parte de su desafío está en comprender mejor las formas de interacción política en Chile. Según planteó, no se trata solo de ejercer una función técnica, sino también de aprender a desenvolverse en un ambiente institucional con alta presión pública.

“Para hacer esta buena función, yo tengo que adaptarme a la cultura chilena y también adaptarme a este tipo de interacciones”, señaló.

Sus declaraciones se dan en un momento de especial atención sobre su gestión, luego de diversos cuestionamientos y controversias que han obligado a la ministra a salir a entregar explicaciones públicas.