Golpe al bolsillo: inflación en Chile sube 1,3% en abril por fuerte alza de bencinas y diésel

El Índice de Precios al Consumidor, IPC, registró una variación mensual de 1,3% en abril de 2026, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas.

Con este resultado, el indicador acumuló 2,7% en el año y 4,0% a doce meses.

El dato golpea directamente a la economía de bolsillo, ya que las principales alzas estuvieron asociadas a transporte, combustibles, vivienda y servicios básicos.

De acuerdo con el boletín del INE, destacaron las alzas en las divisiones de transporte, así como la de vivienda y servicios básicos.

Bencinas, diésel y transporte lo que más subió

En abril, diez de las trece divisiones de la canasta aportaron incidencias positivas al índice. La mayor presión vino desde transporte, que subió 8,0% y aportó 1,011 puntos porcentuales a la variación mensual del IPC.

Dentro de esa división, los combustibles tuvieron un peso clave. La gasolina anotó un aumento mensual de 25,3%, con una incidencia de 0,774 puntos porcentuales, y acumuló 29,7% en lo que va del año. En tanto, el petróleo diésel subió 45,7% en el mes y acumula 55,7% durante 2026.

La división de vivienda y servicios básicos también empujó el indicador, con un alza mensual de 0,8% y una incidencia de 0,142 puntos porcentuales. En este grupo destacó el gas licuado, que registró un incremento de 5,8%.

Pero no todas las divisiones subieron. Vestuario y calzado mostró una caída mensual de 1,8%, con una incidencia negativa de -0,044 puntos porcentuales. En productos específicos, también bajaron los equipos de telefonía móvil y los plátanos.

El informe también mostró que el IPC sin volátiles subió 0,5%, mientras que el índice menos alimentos y energía avanzó 0,3%. En cambio, la energía tuvo una variación mensual de 11,4%, reflejando el impacto de los combustibles en el presupuesto familiar.