“Somos el equipo chileno con más partidos jugados; esperamos estar a la altura de uno de los duelos más importantes del año”

O’Higgins se alista para un nuevo reto en la Copa Sudamericana 2026. Tras igualar sin goles frente a Sao Paulo en Rancagua, el conjunto celeste marcha en el segundo lugar del Grupo C con siete unidades, las mismas que Millonarios, aunque con mejor diferencia de goles, y a solo un punto del elenco brasileño, actual líder de la zona.

Ahora, el equipo de Lucas Bovaglio tendrá que visitar a Boston River en el mítico Estadio Centenario de Montevideo. El elenco charrúa ya se encuentra eliminado con cero unidades, por lo que una victoria podría dejar muy bien posicionados a los rancagüinos de cara a la última jornada, donde deberá jugar nuevamente como forastero ante Millonarios.

En la previa del duelo de este martes, el técnico de O’Higgins habló en conferencia y apuntó a dar el golpe en Uruguay. “Es un partido para nosotros trascendental, tenemos mucho en juego. Vamos a visitar un estadio con muchísima historia, pero independientemente del escenario, tenemos que ir en búsqueda de un resultado positivo que nos permita en la última fecha tener la posibilidad de cerrar la clasificación en Bogotá“, afirmó Bovaglio.

En esa línea, el DT advirtió que, pese a la eliminación del rival, no habrá margen para relajarse. “Sabemos que Boston River no tiene chances deportivas, pero seguramente va a intentar en su último compromiso como local conseguir una victoria. Para mí es un buen equipo, lo está demostrando en el torneo local y nosotros tendremos que hacer un muy buen partido para soñar con un resultado positivo", señaló.

Las dos visitas que definirán el futuro de O’Higgins

Respecto a las opciones de avanzar a la siguiente ronda, el estratega del ‘Capo de Provincia’ reconoció la dificultad de cerrar la fase grupal fuera de casa y agregó: “Nuestro destino se va a definir en dos visitas complejas y sabemos lo que representa en un torneo internacional jugar de visitante. Tendremos que prepararnos para jugar dos grandes partidos y asumir el rol protagónico, por lo menos en el primer partido. Esperemos estar a la altura de uno de los partidos más importantes de la temporada".

Por último, Lucas Bovaglio destacó que el plantel se encuentra en plenitud física y mental, pese a ser el equipo chileno con mayor carga de partidos en lo que va del año, con 25 encuentros disputados.

“Físicamente estamos bien. Si bien somos el equipo chileno que más partidos ha jugado, siento que la intensidad y lo que intenta plasmar en cada partido se ha sostenido. Eso habla de que el plantel está vivo, por lo menos en el punto de vista físico. Anímicamente, ya han pasado 48 horas de lo que fue la última derrota en casa, pero lo que genera jugar un torneo internacional hace que rápidamente los jugadores renueven su energía. Por lo que uno ve a la hora de entrenar, ellos están totalmente recuperados", concluyó.