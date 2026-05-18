“Quiero dar el siguiente paso en mi carrera, me siento preparado; nos sentaremos a conversar y ver qué es lo mejor”

El futuro de Darío Osorio empieza a definirse. El delantero chileno, figura en el Midtjylland de Dinamarca, ha despertado el interés de importantes clubes europeos y todo indica que su salto a una de las grandes ligas es inminente.

Tras finalizar la reciente campaña en tierras escandinavas, el formado en Universidad de Chile conversó con el medio danés Campo DK, donde abordó su futuro y reconoció que se siente preparado para dar el siguiente paso en el fútbol europeo.

“Sí, me gustaría tener la oportunidad. Me siento preparado. Y me gustaría dar el siguiente paso en mi carrera”, confesó el oriundo de Hijuelas.

Respecto a una posible salida del Midtjylland, el seleccionado nacional aclaró que aún no ha iniciado conversaciones formales con la institución. “Aún no he hablado con ellos, más adelante nos sentaremos a conversar y a analizar qué es lo mejor. Todavía no conozco sus planes”, confesó.

“Me siento preparado y quiero dar el siguiente paso en mi carrera. Pero todavía no he hablado con ellos al respecto, y tampoco conozco sus planes. Así que no puedo decírtelo ahora mismo", insistió.

Por último, Osorio tuvo palabras de gratitud para los hinchas del conjunto danés. “Quiero que me recuerden por sonreír y reír, por pasarlo bien aquí y, sobre todo, por disfrutarlo más que nada”, cerró el chileno, quien en los últimos días ha sido vinculado a reconocidos clubes de la Premier League como Bournemouth, Crystal Palace y Everton.