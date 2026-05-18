Reconocido periodista celebra aniversario junto a su esposo con románticas fotos: “Gracias por ser mi compañero de vida”

Con un emotivo mensaje en redes sociales el periodista César Campos conmemoró un nuevo aniversario junto a su esposo, Diego Barros.

Por medio de su cuenta de Instagram, el comunicador festejó el aniversario número 12 de su historia de amor, la cual comenzó a escribir junto a su pareja hace más de una década.

“12 años caminando juntos, creciendo, aprendiendo y eligiéndonos cada día”, comenzó escribiendo Campos en su publicación. En esa misma línea, agregó: “Hemos vivido momentos inolvidables, desafíos, risas, viajes, sueños y también esas pequeñas cosas cotidianas que al final son las más valiosas“.

“Hoy celebramos nuestro aniversario número 12 y solo puedo decir gracias @dieg0_nicolas por ser mi compañero de vida, mi apoyo y mi lugar seguro”, expresó Campos.

Por último, el periodista sostuvo: “Que sigamos escribiendo esta historia con el mismo amor, complicidad y locura de siempre”.

César Campos sobre el chileno detenido en Brasil por insultos racistas

En diálogo con ADN.cl, el comunicador se refirió a la detención de un ciudadano chileno en Brasil tras protagonizar insultos racistas y homofóbicos a bordo de un vuelo comercial que viajaba desde São Paulo hacia Frankfurt.

“En medio de discursos de odio y discriminación que hemos visto y escuchado en estos días con un compatriota en Brasil, es súper importante reforzar que el respeto es un valor que debemos defender, hoy más que nunca”, manifestó Campos.

Además, el periodista hizo énfasis en que hay que “tratar con dignidad a los demás habla mucho más de nuestra educación y valores que cualquier título o privilegio. Ninguna persona merece ser humillada o discriminada por ser quien es. Por eso, quienes pertenecemos a las diversidades debemos proteger y defender el espacio que hemos conseguido.”