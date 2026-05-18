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VIDEO. “Quedan solo 200 entradas”: Paloma Salas se prepara para llenar por primera vez el Teatro Caupolicán

La comediante contó en Ciudadano ADN cómo se prepara para el show más importante de su carrera y explicó por qué no se imagina sobre el escenario del Festival de Viña del Mar.

Javiera Rivera

Ciudadano ADN

Ciudadano ADN

La comediante Paloma Salas está a semanas de concretar uno de los hitos más importantes de su carrera: presentarse en el Teatro Caupolicán, donde ya se han vendido más de 3.000 entradas para la función del próximo 14 de agosto.

En conversación con Ciudadano ADN, la humorista aseguró que este espectáculo será un show “de altísimo nivel”, con sorpresas y el estilo irreverente que la ha consolidado como una de las figuras más populares del stand-up nacional.

Mira la entrevista completa acá:

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