La comediante Paloma Salas está a semanas de concretar uno de los hitos más importantes de su carrera: presentarse en el Teatro Caupolicán, donde ya se han vendido más de 3.000 entradas para la función del próximo 14 de agosto.

En conversación con Ciudadano ADN, la humorista aseguró que este espectáculo será un show “de altísimo nivel”, con sorpresas y el estilo irreverente que la ha consolidado como una de las figuras más populares del stand-up nacional.

Mira la entrevista completa acá: