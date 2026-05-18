Destacado premio “Nobel de la Enseñanza” abre las postulaciones para su versión 2026: los premios

Docentes y educadores de Chile ya pueden postular a una nueva versión del Global Teacher Prize Chile, premio reconocido a nivel internacional como el “Nobel de la Enseñanza”, que destaca el trabajo de pedagogos a nivel nacional.

En esta nueva versión y al igual que el año anterior el premio contará con tres categorías: Educación Integral, Educación Parvularia y Educación Musical.

El Global Teacher Prize Chile busca visibilizar, valorar y premiar el rol fundamental de las y los docentes en la formación de las futuras generaciones del país.

Elige Educar organiza la versión chilena adoptando el modelo de este prestigioso galardón internacional y adaptándolo al contexto educativo de nuestro país. Este reconocimiento, creado por la Fundación Varkey, comparte el propósito de visibilizar y revalorizar el rol de los docentes como agentes de cambio social.

“Este es el momento del año en que nos ponemos la camiseta de la valoración y el agradecimiento al trabajo de todos los profesores y educadoras de nuestro país. Sabemos que los docentes cambian vidas: son quienes se vinculan diariamente con nuestros niños y niñas, y es en ese vínculo donde se forja el futuro de Chile”, afirmó Verónica Cabezas, Directora Ejecutiva de Elige Educar.

Cada categoría busca convocar a diferentes áreas de la pedagogía. La Categoría de Educación Parvularia invita a postular a educadores de párvulos en ejercicio, ya sea en establecimientos escolares, salas cuna, jardines infantiles, escuelas de lenguaje o modalidades no convencionales.

La Categoría de Educación Musical está dirigida a profesores de música que trabajen en establecimientos escolares, orquestas infantiles y juveniles, coros comunitarios u otros espacios donde enseñen a estudiantes en edad escolar.

¿Cómo postular?

La ciudadanía y los propios docentes y educadores pueden postular en un mismo formulario disponible desde el 18 de mayo hasta el 21 de junio en la web Gtpchile.cl.

La convocatoria está abierta tanto para quienes quieran postular a un docente que marcó su vida, como para profesores y educadores que deseen postular su propia trayectoria.

Un jurado experto seleccionará a los casos más destacados que entrarán en la recta final para convertirse en el próximo ganador que será anunciado en la ceremonia de premiación el próximo 4 de noviembre en el Teatro Municipal de Las Condes.

El primer premio a nivel nacional recibirá $8.000.000, mientras que los ganadores por categoría recibirán $3.500.000 y los finalistas $2.000.000 cada uno.