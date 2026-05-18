Incendio en Estación Central afecta a dos viviendas y obliga a restringir tránsito en el sector

Un incendio estructural movilizó durante esta jornada al Cuerpo de Bomberos de Santiago hasta la comuna de Estación Central, luego de que se reportara fuego en una casa habitación ubicada en el sector de calles Uspallata y Canal Colector.

De forma preliminar, dos viviendas estarían afectadas por la emergencia.

Ante el riesgo de propagación de las llamas, Bomberos declaró alarma de incendio y despachó voluntarios y máquinas de 10 compañías para controlar la emergencia.

El procedimiento generó un amplio despliegue en el sector, mientras los equipos trabajaban para evitar que el fuego alcanzara otros inmuebles cercanos.

Producto del operativo, se informó restricción de pistas en Uspallata con Canal Colector, por lo que se llamó a los conductores a optar por vías alternativas y mantenerse alejados del perímetro de seguridad.

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