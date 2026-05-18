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“Un show de dos gallitos de poca monta da mucha vergüenza”: lanzan feroz crítica contra DJ Méndez y Américo

“Si puedes con una mujer, te las das de choro con una mujer, hazlo con un hombre, como yo”, dijo DJ Méndez al cantante de cumbia para desafiarlo a los golpes.

Sebastián Escares

“Un show de dos gallitos de poca monta da mucha vergüenza”: lanzan feroz crítica contra DJ Méndez y Américo

Gran repercusión causó en el mundo de la farándula el ofrecimiento a pelear de parte de DJ Méndez a Américo. Todo esto, tras la formalización del cantante de cumbia por los delitos de lesiones y daños en contexto de violencia intrafamiliar contra su expareja, Yamila Reyna.

Cabe recordar que la voz de “Estocolmo”, por medio de redes sociales, lanzó: “Américo, escúchame bien lo que te voy a decir. Tenemos que arreglar cuentas, porque hiciste algo que no se debe hacer. Ya pasaste por un juez y lo que diga él es una cosa, pero sabes lo que hiciste, es otra”.

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En esa línea, Méndez lo desafió a pelear directamente. “Si no lo haces, vas a quedar mal ante todo Chile. Si puedes con una mujer, te las das de choro con una mujer, hazlo con un hombre, como yo. ¿Vamos?“, manifestó.

“No es de hombres”

Sin embargo, los dichos del intérprete de “Lady” no cayeron del todo bien y las críticas no se hicieron esperar en el mundo de la farándula.

De hecho, la modelo y comentarista de espectáculos uruguaya, Claudia Schmidt, criticó fuertemente a Méndez por su ofrecimiento a pelear a Américo.

Por medio de historias de Instagram, la comunicadora manifestó: “Desafiar a otro chabón para ver quién es más macho no es de hombres”.

“Y convertir una situación mediática que viven cientos de mujeres en un show de dos gallitos de poca monta da mucha vergüenza. ¿Me comprendes, Méndez?“, agregó la uruguaya.

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