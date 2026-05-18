“Inaceptable”: canciller condena actuar de chileno detenido en Brasil por insultos racistas y homofóbicos

Durante este lunes, el canciller Francisco Pérez Mackenna abordó la detención de un ciudadano chileno en Brasil tras protagonizar insultos racistas y homofóbicos a bordo de un vuelo comercial que viajaba desde Sao Paulo hacia Frankfurt.

En concreto, el ministro condenó el comportamiento del pasajero y afirmó que el caso deberá ser resuelto por la justicia brasileña.

En conversación con Tele13 Radio, el titular de Relaciones Exteriores calificó como “inaceptables” las expresiones emitidas por el hombre durante el trayecto aéreo.

“Lamentable, yo condeno enérgicamente lo que ha ocurrido ahí. Las palabras de esta persona son, a mi juicio, inaceptables”, sostuvo.

Pérez Mackenna señaló además que el consulado chileno en Brasil tomó contacto con el detenido para verificar que se respeten sus derechos, aunque enfatizó que el Gobierno no intervendrá en el proceso judicial.

“No es un tema de la Cancillería, esto es un tema personal. Vamos a apoyar, como a cualquier chileno, en materia de asegurarnos de que sus derechos estén respetados. Pero hasta ahí llegamos, este es un tema de la justicia brasilera”, afirmó.

El episodio ocurrió el pasado domingo 10 de mayo en un vuelo de Latam, cuando Germán Naranjo Maldini, gerente comercial de la empresa Landes, comenzó a insultar a miembros de la tripulación y a otros pasajeros.

En videos difundidos posteriormente en redes sociales, el chileno lanzó expresiones homofóbicas contra un trabajador de la aerolínea y también realizó comentarios racistas contra ciudadanos brasileños. Entre otras frases, cuestionó “la piel negra” y el “olor a negro, a brasileño”, además de tratar a una persona de “mono”.