Proyecto de reembolso de IVA en medicamentos y pañales: cuánto se devolverá, qué remédios incluirá y a quiénes beneficiará / Pablo Vera Lisperguer

El nuevo proyecto de ley del Gobierno busca establecer una compensación económica estatal para aliviar el presupuesto de las familias. Esta bonificación funcionará como un reembolso del Impuesto al Valor Agregado (IVA) contenido en las compras, por lo que es clave entender los requisitos exactos para acceder a este mecanismo.

A continuación, detallamos los tres ejes centrales de esta iniciativa: los grupos beneficiados, los productos específicos que cubrirá y la vía por la cual el Estado reintegrará los fondos.

¿A quiénes beneficiará la medida?

El proyecto establece como requisito base que todas las personas beneficiadas deben pertenecer al 80% más vulnerable de la población, según la calificación vigente de su Registro Social de Hogares. Cumpliendo esta condición socioeconómica, el beneficio se dividirá en tres grupos específicos:

Infancia: Estará dirigido a las madres de niños y niñas de hasta 24 meses de edad para apoyar el gasto en pañales.

Estará dirigido a las madres de niños y niñas de para apoyar el gasto en pañales. Adultos Mayores: Beneficiará a personas mayores de 65 años que presenten condiciones médicas de incontinencia o dependencia. En el caso de dependencia acreditada, el beneficio podrá ser recibido por la persona cuidadora responsable.

Beneficiará a personas que presenten condiciones médicas de incontinencia o dependencia. En el caso de dependencia acreditada, el beneficio podrá ser recibido por la responsable. Pacientes: Incluirá a las personas que requieran tratamientos médicos de uso permanente y que adquieran los medicamentos que el reglamento defina como elegibles.

¿Cuáles son los productos incluidos y qué se exigirá?

La ley no cubrirá cualquier compra en farmacias o supermercados, sino que estará focalizada en bienes ineludibles. Para que una compra sea válida y genere el reembolso, deberá realizarse de manera obligatoria en el comercio formal y contar con su respectiva boleta electrónica.

En el caso específico de los remedios, la medida apunta al tratamiento de “patologías de uso permanente”. La lista exacta de la cobertura (la canasta de medicamentos) será definida posteriormente mediante un reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo, en conjunto con Hacienda, Salud y Desarrollo Social. Sin embargo, la ley establece un requisito estricto: para solicitar la devolución por un fármaco, el paciente deberá contar con una receta médica electrónica vigente que justifique su uso.

Para el ítem de pañales de adultos mayores, también se exigirá contar con un certificado médico que acredite la condición de salud que fundamenta el beneficio.

¿Cómo y cuándo se devolverá el dinero a las familias?

El dinero no se descontará en la caja al momento de pagar. El beneficio operará de manera retroactiva mediante una transferencia electrónica directa al Bolsillo Familiar Electrónico del usuario beneficiado.

Respecto a los tiempos de pago, la ley estipula que el dinero se depositará al mes subsiguiente de aquel en que los reembolsos hayan sido solicitados y aceptados por el sistema. Todo el proceso de administración, cruce de datos de las boletas y ejecución de los pagos estará a cargo del Instituto de Previsión Social (IPS).