Gobierno ingresa proyecto de compensación por la compra de pañales y de medicamentos: esto es lo que se sabe / Maribel Fornerod

El Gobierno ingresó al Congreso un proyecto de ley que busca entregar un alivio económico directo a los hogares pertenecientes al 80% más vulnerable de la población. La iniciativa propone establecer una compensación económica estatal por la compra recurrente de pañales y medicamentos, reconociendo que estos gastos representan una carga ineludible para las familias de menores ingresos.

A diferencia de una rebaja directa en el precio final al momento de comprar en la farmacia o supermercado, el mecanismo funcionará a través de un reembolso equivalente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) contenido en los productos. Este dinero será depositado al mes subsiguiente de la compra directamente en el Bolsillo Familiar Electrónico de cada beneficiario.

¿Cuánto dinero se devolverá por estas compras?

El proyecto de ley aclara que esta bonificación no alterará el cobro del IVA en el comercio, sino que operará como una devolución con un tope máximo. El monto exacto que se devolverá a cada familia no está fijado en un valor en pesos dentro de la ley, sino que dependerá del valor de una “canasta de referencia”.

Para calcular este tope máximo de devolución mensual, el Estado utilizará una fórmula matemática. En el caso de los medicamentos, el reembolso máximo corresponderá a la tasa del IVA multiplicada por un precio unitario referencial y un consumo mensual estimado. Lo mismo aplicará para los pañales, calculando un consumo diario referencial. Los precios y cantidades exactas que determinarán el límite de esta devolución serán definidos en un reglamento futuro que dictará el Ministerio del Trabajo y Previsión Social junto a las carteras de Hacienda, Desarrollo Social y Salud.

¿Cuáles son los fármacos y pañales incluidos en el beneficio?

La ley está diseñada para ayudar en el tratamiento de patologías recurrentes, por lo que apunta a la compra de medicamentos de “uso permanente”. Sin embargo, el texto legislativo no incluye un listado específico con los nombres de los remedios beneficiados. Las condiciones exactas de cobertura y la identificación detallada de los “medicamentos elegibles” quedarán establecidas en el reglamento de la ley.

Para poder cobrar el reembolso, será obligación que la compra se realice en el comercio formal, con boleta electrónica y contar con una receta médica electrónica vigente que justifique el uso del fármaco.

Por el lado de los pañales, el beneficio cubrirá dos grupos específicos. Primero, a las madres de niños y niñas de hasta 24 meses de edad. Segundo, a personas mayores de 65 años que presenten condiciones médicas de incontinencia o dependencia. Para este último grupo, también será necesario contar con un certificado médico que acredite la condición y el beneficio podrá ser recibido por la persona cuidadora acreditada.