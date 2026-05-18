Avanza “Escuelas Protegidas”: Senado aprueba idea de legislar del proyecto que permite revisión de mochilas y otras medidas

En una sesión marcada por la conmoción tras el asesinato de la inspectora María Victoria Reyes Vache en Calama, la Sala del Senado aprobó con 24 votos a favor, 6 en contra y 11 abstenciones la idea de legislar el proyecto que establece medidas de seguridad, orden y respeto en el sistema escolar.

La iniciativa, enviada por el Ejecutivo con discusión inmediata, pasará este martes a la revisión de su articulado detallado antes de volver a la Cámara Baja para su tercer trámite.

El corazón de la propuesta radica en otorgar facultades legales a los sostenedores para intervenir en situaciones de riesgo, buscando equilibrando la prevención de delitos con el resguardo de los derechos fundamentales de los estudiantes.

El debate en el hemiciclo enfrentó visiones sobre la efectividad de las estrategias punitivas frente a las preventivas, así como el rol que deben jugar las policías al interior de los planteles.

Protocolo de revisión de pertenencias

Uno de los puntos con mayor atención es la facultad de inspeccionar mochilas y bolsos. Según lo aprobado, este procedimiento estará sujeto a reglas estrictas:

Motivo fundado: No podrá haber revisiones sistemáticas ni basadas en prejuicios migratorios, de género o socioeconómicos.

No podrá haber revisiones sistemáticas ni basadas en prejuicios migratorios, de género o socioeconómicos. Sin contacto físico: Queda prohibido desvestir al alumno o realizar registros corporales. Solo se podrá solicitar que el estudiante vacíe sus bolsillos.

Queda prohibido desvestir al alumno o realizar registros corporales. Solo se podrá solicitar que el estudiante vacíe sus bolsillos. Presencia de adultos: Toda revisión individual debe contar con la asistencia de al menos dos adultos, incluyendo obligatoriamente a un integrante del equipo de convivencia escolar .

Toda revisión individual debe contar con la asistencia de al menos dos adultos, incluyendo obligatoriamente a un integrante del . Hallazgo de armas: De encontrarse elementos peligrosos, el recinto deberá informar inmediatamente a los apoderados y a las policías (Carabineros o PDI).

Identificación facial y sanciones

El proyecto también aborda el uso de accesorios en los establecimientos. Los reglamentos internos podrán prohibir vestimentas que impidan la identificación facial, salvo en casos justificados por salud, regulación emocional, identidad de género o motivos religiosos y climáticos.

Adicionalmente, la propuesta vincula la conducta escolar con beneficios estatales, proponiendo un nuevo requisito para acceder a la gratuidad y estableciendo sanciones específicas para quienes interrumpan el normal desarrollo de las clases. En caso de que un alumno se niegue a una revisión fundada, el sostenedor deberá resguardarlo en un espacio fuera del aula y dar aviso a la Oficina Local de la Niñez o a la fuerza pública si los padres no concurren al llamado.