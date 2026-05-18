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Figuras del Real Madrid y la Premier: las grandes ausencias de la nómina de Brasil para el Mundial 2026

Joao Pedro o Antony fueron algunos de los principales nombres que Carlo Ancelotti no consideró para la Copa del Mundo.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Charlotte Wilson/Offside

Este lunes, Carlo Ancelotti entregó la nómina de Brasil para el Mundial 2026 y la gran noticia fue el regreso de Neymar, quien volvió a ser considerado tras meses de especulación sobre su estado físico y nivel competitivo.

Además del astro del Santos, la lista del “Scratch” está repleta de figuras internacionales como Alisson, Vinicius Júnior, Raphinha y Gabriel Magalhaes.

Pese a que por nombres Brasil aparece como una de las grandes candidatas al título, la convocatoria de “Carletto” también dejó varias ausencias de peso que en cualquier otra selección serían titulares indiscutidos.

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El caso que más ha dado que hablar es el de Joao Pedro, delantero del Chelsea tasado en más de 70 millones de dólares y que en la presente temporada acumula 20 goles y 9 asistencias entre todas las competencias.

Otra de las bajas más llamativas por decisión técnica es la de Antony, extremo del Real Betis que ya estuvo presente en Qatar 2022 y que, pese a una temporada irregular en España, logró registrar 14 goles y 10 asistencias.

También quedaron fuera Richarlison (Tottenham), Andrey Santos (Chelsea) y el histórico Thiago Silva (Porto), quien a sus 41 años sigue siendo uno de los grandes referentes de la “Canarinha”.

En tanto, por problemas físicos no fueron considerados Rodrygo y Éder Militão, ambos del Real Madrid, además de Estevao, joya del Chelsea.

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