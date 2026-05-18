Colo Colo define su primera salida para el segundo semestre: decisión tomada

Colo Colo comienza a mover sus piezas con miras al próximo mercado de pases de invierno. Mientras la gerencia deportiva y el cuerpo técnico de Fernando Ortiz evalúan la llegada de nuevos refuerzos, el club ya tiene definida su primera salida de cara al segundo semestre de 2026.

Según información de ADN Deportes, Cristián Riquelme dejará el “Cacique” a mitad de temporada y será enviado a préstamo. La decisión ya fue adoptada por Blanco y Negro y responde a su escasa participación en el equipo, donde apenas ha sumado 86 minutos entre la Liga de Primera y la Copa de la Liga.

El lateral izquierdo de 22 años llegó al Estadio Monumental a mediados del 2024 por pedido de Jorge Almirón como alternativa para cumplir con la regla Sub 21. Sin embargo, nunca logró afianzarse en la zaga, tanto así que en la última victoria sobre Ñublense ni siquiera fue incluido en la convocatoria.

Con la llegada de Fernando Ortiz, se esperaba que el defensor revirtiera su panorama en Colo Colo, pero la irrupción de Diego Ulloa lo dejó sin opciones, adueñándose del puesto. Para peor, este año se vio envuelto en un escándalo que comprometió su permanencia en el condominio donde reside.

Por ahora, se desconoce el nuevo destino que tendrá Cristián Riquelme. Su salida, eso sí, podría abrir la puerta a que Ortiz busque un nuevo refuerzo en dicha zona, considerando que Erick Wiemberg ha ocupado el puesto de central por la izquierda y requiere de otro especialista en ese sector.