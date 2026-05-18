;

Economía chilena cae más de lo esperado en el primer trimestre: PIB retrocede 0,5%

El Banco Central informó que la actividad cayó entre enero y marzo, afectada principalmente por el comercio exterior, la minería y el sector agropecuario-silvícola.

Juan Castillo

Economía chilena cae más de lo esperado en el primer trimestre: PIB retrocede 0,5%

Economía chilena cae más de lo esperado en el primer trimestre: PIB retrocede 0,5% / Sebastian Beltran Gaete

La economía chilena cerró el primer trimestre de 2026 con un resultado peor al esperado. Según informó el Banco Central, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó 0,5% entre enero y marzo, respecto del mismo período del año anterior.

La cifra se ubicó por debajo del retroceso de 0,3% que se había estimado tras el último Imacec.

De acuerdo con el reporte, la caída estuvo marcada principalmente por el desempeño del comercio exterior, además de menores resultados en minería y actividades agropecuario-silvícolas.

Comercio exterior, minería y agro golpean el desempeño

Desde el Banco Central indicaron que este resultado se explicó en gran parte por el comercio exterior, debido a una baja en las exportaciones y un aumento de las importaciones. En paralelo, la demanda interna creció 2,1%, impulsada por el consumo de los hogares y la formación bruta de capital fijo.

Revisa también:

ADN

En el detalle, las exportaciones de bienes y servicios retrocedieron 4,9%, afectadas por menores envíos frutícolas y de cobre. Por el contrario, las importaciones subieron 2%, principalmente por mayores internaciones de aparatos eléctricos, electrónicos, equipos de transporte y petróleo crudo.

Por sectores, la actividad agropecuario-silvícola cayó 5,4% en el trimestre, asociada a una menor producción frutícola. La pesca también registró una baja de 5%, mientras que la minería retrocedió 3,1%, en línea con la menor producción de cobre.

Aun así, hubo componentes que evitaron una caída mayor. El consumo de los hogares aumentó 2,5%, explicado por servicios como salud, transporte, restaurantes y hoteles. Además, el consumo del Gobierno creció 3%, principalmente por mayor gasto en salud.

La inversión también mostró un leve avance de 0,6%, empujada por el aumento de 3,2% en la formación bruta de capital fijo. Sin embargo, la construcción y otras obras retrocedieron 0,9%, reflejando una caída en la edificación.

En contraste con el PIB, el ingreso nacional bruto disponible real creció 4,3%, favorecido por los términos de intercambio. El primer trimestre tuvo el mismo número de días hábiles que el año anterior, por lo que no hubo efecto calendario.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad