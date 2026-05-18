Economía chilena cae más de lo esperado en el primer trimestre: PIB retrocede 0,5% / Sebastian Beltran Gaete

La economía chilena cerró el primer trimestre de 2026 con un resultado peor al esperado. Según informó el Banco Central, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó 0,5% entre enero y marzo, respecto del mismo período del año anterior.

La cifra se ubicó por debajo del retroceso de 0,3% que se había estimado tras el último Imacec.

De acuerdo con el reporte, la caída estuvo marcada principalmente por el desempeño del comercio exterior, además de menores resultados en minería y actividades agropecuario-silvícolas.

Comercio exterior, minería y agro golpean el desempeño

Desde el Banco Central indicaron que este resultado se explicó en gran parte por el comercio exterior, debido a una baja en las exportaciones y un aumento de las importaciones. En paralelo, la demanda interna creció 2,1%, impulsada por el consumo de los hogares y la formación bruta de capital fijo.

En el detalle, las exportaciones de bienes y servicios retrocedieron 4,9%, afectadas por menores envíos frutícolas y de cobre. Por el contrario, las importaciones subieron 2%, principalmente por mayores internaciones de aparatos eléctricos, electrónicos, equipos de transporte y petróleo crudo.

Por sectores, la actividad agropecuario-silvícola cayó 5,4% en el trimestre, asociada a una menor producción frutícola. La pesca también registró una baja de 5%, mientras que la minería retrocedió 3,1%, en línea con la menor producción de cobre.

Aun así, hubo componentes que evitaron una caída mayor. El consumo de los hogares aumentó 2,5%, explicado por servicios como salud, transporte, restaurantes y hoteles. Además, el consumo del Gobierno creció 3%, principalmente por mayor gasto en salud.

La inversión también mostró un leve avance de 0,6%, empujada por el aumento de 3,2% en la formación bruta de capital fijo. Sin embargo, la construcción y otras obras retrocedieron 0,9%, reflejando una caída en la edificación.

En contraste con el PIB, el ingreso nacional bruto disponible real creció 4,3%, favorecido por los términos de intercambio. El primer trimestre tuvo el mismo número de días hábiles que el año anterior, por lo que no hubo efecto calendario.