Hija de ex chica Mekano fue hospitalizada tras presentar grave complicación en su salud: “No quiero repetir nunca más eso”

En las últimas horas se dio a conocer que la influencer Isidora Carvallo tuvo que ser internada producto de una complicación asociada a su diabetes tipo 1.

Carvallo es hija de la ex chica Mekano, Nicole Pérez, quien confirmó al sitio Página 7 que la hospitalización se debió a una cetoacidosis, la cual es una afección que pone en riesgo la vida y afecta a personas con ese tipo de enfermedad.

Según el sitio MedlinePlus, la cetoacidosis ocurre cuando el cuerpo empieza a descomponer la grasa demasiado rápido.

Nicole Pérez explicó que este cuadro se le ha presentado varias veces a su hija, provocándole una diabulimia. Este es un trastorno de la conducta alimentaria.

Isi Carvallo utilizó sus redes sociales para dar a conocer su situación a sus seguidores y lo describió como su “momento más vulnerable”.

“Necesito desahogarme. Nunca me había pasado esto, y eso que he estado varias veces hospitalizada”, partió contando en su cuenta de TikTok.

La influencer explicó que sus venas no están funcionando y que “no entra la aguja, me han pinchado seis veces, tres enfermeras diferentes”.

“Una vez me pusieron un catéter en el cuello. No quiero repetir nunca más eso, pero me dijeron que ahora es una posibilidad, así que me quiero morir. Denme ánimos”, cerró.