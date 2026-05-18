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Diputados de oposición anuncian interpelación contra ministra de Seguridad Trinidad Steinert

El libelo acusatorio surge tras las declaraciones de la secretaria de Estado sobre la falta de un plan “estructurado y concreto” a dos meses de asumir el cargo.

Mario Vergara

Juan Espinoza

Agencia Uno

Agencia Uno / Oscar Guerra

Un grupo de parlamentarios de oposición anunció este lunes la presentación de una interpelación en contra de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert.

El objetivo de la medida es obligar a la secretaria de Estado a exponer ante la Cámara los pilares, plazos y recursos de la estrategia gubernamental para enfrentar la crisis delictual, en medio de crecientes críticas por la aparente falta de un diseño concreto.

El diputado independiente-PPD y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jaime Araya, fundamentó la ofensiva señalando que es necesario “superar el debate de la metáfora” planteado por el Presidente José Antonio Kast. Según Araya, la ciudadanía requiere certezas sobre el cumplimiento de compromisos electorales, como la fallida promesa de expulsar a 300 mil extranjeros, y pasar de los discursos a las acciones institucionales.

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Los ejes del cuestionamiento parlamentario

La interpelación se centrará en obtener respuestas directas sobre áreas críticas que, a juicio de los legisladores, permanecen en la incertidumbre. Entre los puntos que la ministra Steinert deberá aclarar se encuentran:

  • Crimen Organizado y Narcotráfico: Detallar las medidas específicas de combate y desarticulación de bandas.
  • Recursos Policiales: Explicar el incremento y destino de los fondos para el fortalecimiento de las policías.
  • Fuerzas Armadas: Definir el rol y la forma de integración de los militares en las tareas de seguridad interna.
  • Plazos: Establecer hitos de corto, mediano y largo plazo para la reducción de los índices de victimización.

“La única certeza es que el plan no existe”

Araya enfatizó que la interpelación es la herramienta adecuada para que el país conozca si el Ejecutivo está trabajando “en serio” o si continúa bajo una lógica de promesas de campaña. El parlamentario criticó las recientes vocerías de la Subsecretaría de Seguridad, que desestimaron la necesidad de un documento estructurado, calificando esa postura como insuficiente para la magnitud de la crisis.

“Esta es la oportunidad para que sepamos y conozcamos de una vez por todas el plan que el Gobierno comprometió, y que al día de hoy la única certeza que tenemos es que ese plan no existe”, sentenció el legislador. En los próximos días, la oposición definirá quién será el diputado o diputada encargado de conducir el interrogatorio en el hemiciclo.

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