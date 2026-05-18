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El cine surcoreano prepara un estreno con presupuesto récord: la apuesta es por la ciencia ficción

El proyecto llega de la mano de Na Hong Jin, quien regresa a la silla de director tras años de ausencia.

José Campillay

El cine surcoreano prepara un estreno con presupuesto récord: la apuesta es por la ciencia ficción

El cine surcoreano sigue creciendo de manera sólida y estableciéndose de buena forma en el mercado internacional, cada vez con más fanáticos.

En este contexto, se entregó una gran noticia durante la celebración del Festival de Cannes 2026 que enciende el hype entre el público.

Y es que se anticipa el estreno global de una nueva película de la mano del aclamado director Na Hong Jin. Se trata de Hope, que fue exhibido en el evento durante este fin de semana.

La producción, que marca el retorno del cineasta tras una década de ausencia desde el estreno de The Wailing, se posiciona como una de las apuestas de ciencia ficción más ambiciosas y costosas en la historia de la industria surcoreana.

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La trama, basada en una atmósfera oscura, se ambienta en una pequeña localidad donde la tranquilidad se ve interrumpida con la perturbadora aparición de una criatura desconocida de origen extraterrestre.

Aunque las autoridades intentan inicialmente manejar el suceso como una crisis comunitaria, la situación se sale de control rápidamente hasta transformarse en un evento de dimensiones apocalípticas que arrasa con todo en una desesperada lucha por la supervivencia.

Para dar vida a esta escala de destrucción se desembolsó un presupuesto estimado de $30 millones de dólares.

Esta cifra establece un nuevo hito financiero para el género de ciencia ficción en el país asiático. Al respecto, lo que eleva las expectativas entre el público.

Cine de “autor”

“Es una película que realmente requirió un presupuesto muy, muy grande debido a los efectos especiales, el diseño y los actores”, explicó Jin.

Respecto al elenco, uno de los puntos altos del filme, aparecen nombres como Michael Fassbender, Alicia Vikander, Hwang Jung-min, Jo In-sung, Hoyeon Jung y Taylor Russell.

Durante su proyección en Cannes, la obra recibió una ovación de pie que se extendió por seis minutos, un termómetro clásico del festival que, sin embargo, coexistió con opiniones marcadamente polarizadas entre la crítica especializada respecto a su tono y su proyección en la competencia.

Pese a las discrepancias, el magnetismo de trabajar bajo las órdenes de Na Hong Jin fue uno de los puntos más destacados por el elenco.

En conferencia de prensa, Vikander, elogió la visión del realizador y su capacidad para romper moldes: “Es un sueño poder trabajar con un autor. Y el director, Na, es un autor que hace un cine increíble”.

“Mezcla géneros... con una sensación de lo inesperado que puede ser muy poco habitual en el cine, y creo que él es un maestro en eso”, agregó la ganadora del Oscar.

Aunque el filme ya es uno de los títulos más comentados, los cinéfilos deberán esperar para verla en salas, ya que el proyecto aún no cuenta con una fecha de estreno oficial.

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