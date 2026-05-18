Senadora Andrea Balladares: “El Estado no puede seguir cerrando puertas a la gente que quiere su casa”

En el último capítulo de No es una Casa, programa de ADN y Déficit Cero, la senadora Andrea Balladares afirmó que Chile tiene un problema estructural con la vivienda que el Estado no ha sido capaz de resolver, entre otras razones, por el miedo a modernizarse.

“Tenemos un Estado muy burocrático y tenemos miedo de cómo modernizarlo”. Para Balladares, la vivienda dejó de ser un ciclo natural en la vida de los chilenos a partir de 2014, y esa ruptura tiene consecuencias políticas y sociales que todavía “no hemos terminado de procesar”, señaló.

Balladares, que nació y creció en Chanco, una comuna pequeña del Maule sur, describió sus años en esa zona rural como una experiencia formativa. “Nacer y crecer en un lugar pequeño te da cohesión social. Todos iban a la misma escuela, a la misma plaza, al mismo hospital. Esa convivencia entre distintos es algo que Santiago no se da de la misma manera”, indicó la senadora.

El corazón de la conversación estuvo en el diagnóstico sobre Chile. Balladares, presidenta de Renovación Nacional, fue directa al señalar que la política lleva años sin dar respuestas reales a los problemas sociales más profundos.

“Hoy casi no quedan colegios públicos que te den acceso a la universidad. Hoy nada te asegura que vas a tener una casa”, afirmó. Identificó 2014 como el año en que la vivienda dejó de ser un horizonte alcanzable para la mayoría. “Del 2014 dejó de ser un ciclo natural que sí pasaba en Chile”, dijo. Esa pérdida de certeza, planteó, genera desesperanza y frustración que inevitablemente se trasladan a la política.

Críticas al Estado y prioridades país

En la entrevista, Balladares fue crítica con el rol del Estado, afirmando que la burocracia estatal es uno de los principales obstáculos para resolver el déficit habitacional y que existe un temor instalado a reformar ese aparato.

“El Estado acá es muy importante y cómo logramos que no te cierre puertas sino que las abra”, insistió. Desde su rol como senadora, dijo que parte importante de su trabajo es activar redes con alcaldes y autoridades locales para destrabar demandas concretas que el sistema central no logra resolver.

Sobre las prioridades del país, Balladares ordenó el diagnóstico con claridad: seguridad, economía y salud son las urgencias más inmediatas para las familias chilenas. Pero advirtió que detrás de todas ellas está la vivienda como problema transversal.

“El ahorro para la vivienda es una prioridad”, dijo, y apuntó a una nueva realidad que el debate público aún no enfrenta con honestidad: informalidad laboral creciente, jóvenes que ni estudian ni trabajan, y niveles de pobreza más profundos que los previos a la pandemia. “Estas son nuestras cifras. Acá hay que apuntar”, sentenció.

Pese al diagnóstico sombrío, Balladares se mostró convencida de que la vivienda puede ser el territorio donde Chile recupere algo de épica colectiva. Recordó la campaña de TECHO a comienzos de los 2000 como un ejemplo de cómo movilizar voluntades en torno a un objetivo concreto. “En vivienda, hay un gran espacio para generar una campaña que movilice. Hay muchos dolores pero hay esperanza de estar mejor”, afirmó.

El capítulo completo de “No es una casa” con Andrea Balladares ya está disponible en el canal de YouTube de Déficit Cero y en el Spotify de No es una casa.