Tabilo se baja de su último torneo previo a Roland Garros y Barrios ya tiene rival para la qualy en Paris / Agencia Uno

Este lunes 18 de mayo comenzará la disputa de Roland Garros, instancia en la cual habrá representación chilena.

Tras la baja de Nicolás Jarry, solo Tomás Barrios competirá en la fase previa del segundo Grand Slam de la temporada.

El chillanejo, vigésimosegundo cabeza de serie de la qualy, quedó emparejado con el francés Harold Mayot, 210 del mundo.

Tomás Barrios necesita ganar tres partidos para meterse en el cuadro principal de Roland Garros y su debut en la fase previa quedó agendado para el martes 19 de mayo, aún con horario por definir.

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Otro que ya piensa en Roland Garros es el número 1 de Chile, Alejandro Tabilo, que tenía proyectada su chance de disputar un último torneo en Ginebra, donde estaba sorteado para debutar contra Stan Wawrinka.

Sin embargo, el mejor tenista nacional se bajó del cuadro, amparado en el desgaste tras haber llegado a las semifinales del Challenger de Valencia, optando por descansar en la previa a su expedición en París.