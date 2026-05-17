Sinner, intratable: gana en casa el último Masters 1000 que le faltaba

Jannik Sinner sigue aprovechando al máximo la lesión que tiene al margen del circuito a su gran rival, Carlos Alcaraz, para volver a demostrar que nadie, de momento, está a su altura.

El italiano, número 1 del mundo, tenía la presión de jugar ante sus compatriotas por el título del Masters 1000 de Roma.

Sin embargo, más allá del buen nivel de Casper Ruud, nunca estuvo en duda la chance de Sinner de hacer historia en el Foro Itálico.

Todo considerando que el mejor tenista del planeta no solo se transformó, con un doble 6/4 a su favor, en el primer italiano en ganar el título en Roma en 50 años, sino que también alcanzó un hito que solo Novak Djokovic había logrado: ganar todos los títulos de la categoría Masters 1000.

PURE JOY 🤩



The moment @janniksin defeated Ruud to win Rome and complete the Career Golden Masters!#IBI26 pic.twitter.com/Ik743OpZUZ — Tennis TV (@TennisTV) May 17, 2026

El europeo también sigue invicto en este tipo de certámenes, obteniendo los cinco trofeos en lo que va de la campaña y aspirando a algo ya que no tiene parangón, como lo sería ganarlos todos en un año calendario. Para ello, el calendario le depara desafíos en el segundo semestre en Toronto/Montreal, Cincinnati, Shanghai y París.

Jannik Sinner, así, se perfila como el tenista más en forma de la temporada y que ahora tiene a la mano completar, con apenas 24 años, el último gran trofeo que le falta: Roland Garros.

“Laprioridad principal es recuperarme todo lo que pueda en los próximos dos o tres días. No va a haber mucho entrenamiento, seguro. Tenis, cero. Físico, ya veremos. También quiero estar un poco con mi familia, en este momento. Desconectar del tenis, y luego a partir del jueves creo que estaré allí en París”, recalcó el jugador más dominante del tour tras levantar el trofeo en Roma.