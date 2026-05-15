Tabilo busca la final del Challenger de Valencia: su progreso con miras a Roland Garros y el linajudo rival que tendrá en su siguiente torneo / Instagram @tabilo97

Alejandro Tabilo solo saca cuentas alegres en torno a su desempeño en el Challenger de Valencia, donde es el primer cabeza de serie del cuadro.

El actual 35 del mundo se impuso en tres sets al serbio Dusan Lajovic para meterse en las semifinales del certamen sobre arcilla.

El número 1 de nuestro país buscará este sábado el paso a la final en Valencia enfrentando a otro serbio, Miomir Kecmanovic, 70° ATP, con quien está empatado en el historial: en 2022, el chileno ganó en los cuartos de final del Chile Open, pero el europeo lo eliminó en la segunda ronda de Wimbledon.

Alejandro Tabilo disputará las semifinales no antes de las 10 de la mañana de Chile, duelo que se podrá seguir gratis en la plataforma oficial de Challenger TV.

Lo que viene para Tabilo

El número 1 de nuestro país ya saca cuentas alegres tras lo hecho en Valencia, considerando que el seguir en carrera por el trofeo lo instala en el puesto 33 del ranking ATP.

Con ello, considerando la baja de Lorenzo Musetti, tiene asegurado ser cabeza de serie del segundo Grand Slam de la temporada.

Antes de jugar en París, está anotado para disputar la próxima semana el ATP 250 de Ginebra, donde será el séptimo cabeza de serie y quedó emparejado con una leyenda tenística, Stanislas Wawrinka, invitado por la organización y que está disputando la última temporada de su carrera, donde ganó tres majors.