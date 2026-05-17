Senadora Yasna Provoste y megarreforma del Gobierno: “Como está, no es posible que cuente con nuestros votos” / Oscar Guerra

La senadora DC Yasna Provoste fue contundente al referirse a la megarreforma tributaria del gobierno en el programa Mesa Central de Canal 13: “El proyecto como está, no es posible que cuente con nuestros votos”, dijo.

La parlamentaria explicó que su rechazo se sustenta en que la iniciativa provoca que “la recaudación del Estado cae en 5 mil millones de dólares” en régimen, una situación que ya se estaría expresando en recortes a hospitales, centros de salud, programas deportivos y transporte rural.

Entre los puntos que cuestionó está la propuesta de rebajar el impuesto corporativo del 27 al 23% sin compensaciones claras, y la inclusión de “la repatriación de capitales”, una figura que, según recordó, ya va en su quinta exención.

Provoste también fue crítica del proceso de tramitación en la Cámara de Diputados, donde a su juicio el gobierno “no mostró muy buenos modales institucionales” y, “aprovechando la mayoría, atropelló” a la oposición. Lo calificó como un trámite a “260 kilómetros por hora y en un diálogo de sordos”.

“En el Senado es otra cosa, en el Senado es necesario dialogar, tener argumentos”, afirmó en el programa de TV emitido el domingo. En esa línea, instó al Ejecutivo a constituir una “mesa técnica de alto nivel” que contemple la voz del Fondo Monetario Internacional, el Consejo Fiscal Autónomo, economistas y la Corte Suprema.

La senadora también defendió la labor del “Comité Unido” —segundo bloque más grande del Senado, integrado por Frente Amplio, Partido Comunista, DC y otros— y trazó una línea entre su forma de hacer política y la de otros actores.

“Nosotros no somos de la política del espectáculo, sino la política de la propuesta”, sostuvo, y agregó que “hay quienes banalizan la política permanentemente, quienes creen que vale más un TikTok, un reel, un ‘me gusta’”.