Panelista de TV acusado de maltrato animal rompe el silencio: “Nunca pensé que esta situación era tan grave”

Esta semana salió a la luz un polémico video donde se acusó al creador de contenido Manuel Trejo de maltrato animal.

En el clip se ve a los vecinos del comunicador, que ha participado en TV+ y Fiebre de baile, intentando ingresar a una casa para defender a un perro.

Posteriormente, se mostraron imágenes del animal en malas condiciones e incluso con signos de desnutrición. Según Pablo Candia, la mascota también tenía quemaduras en las patas.

Ahora, Trejo usó las redes sociales para referirse a la situación ampliamente difundida por distintas cuentas animalistas.

“Me quiero hacer responsable y me hago cargo. Sé que no hubo un cuidado adecuado en la situación en que él estaba de desnutrición”, dijo.

“Yo verdaderamente pensaba que era parte de su enfermedad, pero no era porque yo no le diera alimento... Siempre me hice cargo de que él tuviera sus alimentos al día, que tuviera su comida, que se le cambiara su agüita”, sumó.

“Nunca pensé que esta situación era tan grave y por eso también pido mil disculpas”, complementó. “Esa noche tuve una exaltación de una manera no adecuada”, admitió.