VIDEOS. Huachipato firma una remontada sobre La Calera y se convierte en el nuevo sublíder del torneo
El cuadro de Talcahuano escaló al segundo lugar de la tabla y le mete presión al puntero, Colo Colo.
Este domingo, Huachipato consiguió un triunfo clave sobre Unión La Calera por la fecha 12 del Campeonato Nacional. En condición de local, el cuadro de Talcahuano se impuso por 3-1 y se convirtió en el nuevo sublíder del torneo.
La visita comenzó ganando el partido con anotación de Bayron Oyarzo al minuto 14. Sin embargo, el elenco “acerero” lo dio vuelta en el segundo tiempo gracias a los goles de Maicol León (46′), Lionel Altamirano (71′) y Guillermo Guaiquil (90+8′).
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Con esta victoria, Huachipato alcanzó los 22 puntos y escaló al segundo lugar de la tabla, quedando por detrás de Colo Colo, mientras que Unión La Calera se mantiene en zona de descenso con 10 unidades.
En la próxima fecha del Campeonato Nacional, el conjunto negriazul tendrá que visitar a Deportes Concepción. Por su parte, el equipo calerano recibirá en casa a Palestino.
Revisa los goles del triunfo “acerero”
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