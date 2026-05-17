Bárbara Hernández sigue haciendo historia: chilena ingresó al Salón de la Fama de la Natación Internacional

La nadadora extrema chilena Bárbara Hernández, conocida como la “Sirena de Hielo”, ingresó oficialmente al Salón de la Fama de la Natación Internacional, considerado el máximo reconocimiento mundial para un deportista de aguas abiertas.

Hernández se convirtió en la primera persona chilena y séptima mujer latina en recibir este importante reconocimiento, el cual distingue a los nadadores más destacados del mundo en aguas abiertas y nado de maratón. La ceremonia se realizó este sábado 16 de mayo en San Diego, California, Estados Unidos.

La representante nacional fue incorporada como “Nadadora de Honor”, categoría reservada para deportistas con más de una década de trayectoria, hazañas de ultra distancia y una contribución significativa al desarrollo del deporte en sus países.

Entre sus logros, que la han posicionado como una de las mejores del mundo en su disciplina, la chilena ha completado los cruces de los siete mares, la Triple Corona de la natación de aguas abiertas y, en julio de 2025, realizó un doble cruce del Canal de La Mancha (más de 27 horas de nado) uno de los desafíos más exigentes del planeta.

“Quiero agradecer este reconocimiento y dedicarlo a todos los chilenos y chilenas que no creen en lo imposible. Especialmente a mi familia de esfuerzo y entrenador, a mi equipo y aquellas personas y auspiciadores que han creído en mí y me han dado una oportunidad en los momentos más difíciles”, señaló Bárbara Hernández tras ingresar al Salón de la Fama de la Natación Internacional.

“Este reconocimiento demuestra que también podemos alcanzar hitos mundiales desde deportes no tradicionales y abrir camino para nuevas generaciones de deportistas y visibilizar la importancia de nuestro océano y su protección”, agregó la “Sirena de Hielo”.

La nadadora de 39 años Hernández se prepara para uno de los mayores desafíos de su carrera: en agosto próximo buscará completar el doble cruce del Canal Santa Catalina, en Estados Unidos, con el objetivo de alcanzar la Doble Triple Corona de Natación en Aguas Abiertas.