Subsecretario Pavez aclara polémica indicación sobre migrantes irregulares: “No existe obligación de denunciar”

Santiago

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, abordó la controversia generada por la indicación ingresada al proyecto de Ley de Expulsiones, que involucra a hospitales y establecimientos educacionales en la entrega de información relacionada con migrantes irregulares.

Durante una entrevista en Estado Nacional, la autoridad afirmó que “en ningún caso existe una obligación de reportar o denunciar”, desmintiendo interpretaciones que circularon en distintos medios respecto al alcance de la norma.

Según explicó Pavez, la medida apunta únicamente a facilitar datos de contacto cuando la autoridad migratoria necesita ubicar a una persona para notificaciones vinculadas a procesos específicos. “Aquí lo que nosotros queremos es tener un dato de contacto para una notificación”, sostuvo.

El subsecretario también se refirió a las observaciones planteadas por la ministra de Salud, May Chomalí, quien advirtió sobre el posible efecto negativo que podría generar esta iniciativa en el sistema sanitario, ante el temor de pacientes extranjeros a ser expulsados.

Frente a ello, Pavez aseguró que el Gobierno comparte esa preocupación, aunque descartó que la indicación afecte el acceso a servicios de salud o educación. “No creemos que se produzca ese efecto”, señaló, insistiendo en que la propuesta no establece deberes de denuncia para funcionarios de hospitales o colegios.