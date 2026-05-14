El “corazón tributario” sobrevive en la Cámara: Los cambios estructurales que el oficialismo logró salvar y las medidas rechazadas

En una sesión que se extendió hasta la madrugada de este jueves, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados despachó el proyecto de megarreforma del Gobierno. Con el impulso del presidente de la instancia, el diputado republicano Agustín Romero, el Ejecutivo logró asegurar la aprobación del “corazón” de su propuesta, centrada en la competitividad y la reactivación económica, aunque con el voto mayoritario del sector oficialista (8 de 13 integrantes).

1. Reformas Estructurales e Impositivas

La medida estrella del proyecto es la reducción gradual del impuesto a las empresas, que bajará del 27% al 23% para el año 2029.

Calendario de reducción: 2027 (25,5%), 2028 (24%) y 2029 (23%).

2027 (25,5%), 2028 (24%) y 2029 (23%). Reintegración del sistema: Se aprobó el retorno gradual al sistema integrado (100% de crédito para impuestos personales) hacia el año 2031, revirtiendo el modelo semiintegrado vigente desde 2014.

Se aprobó el retorno gradual al sistema integrado (100% de crédito para impuestos personales) hacia el año 2031, revirtiendo el modelo semiintegrado vigente desde 2014. Invariabilidad Tributaria: Se crea un régimen de 25 años de certeza impositiva para inversiones superiores a US$50 millones, incluyendo minería, energía e infraestructura.

2. Incentivos al Empleo y Beneficios Sociales

El Ministerio de Hacienda reestructuró el crédito tributario al empleo, focalizándolo en grupos específicos:

Fórmula: 14% base sobre remuneraciones. Se suma 1 punto si es mujer (15%) y disminuye 1 si es hombre (13%).

14% base sobre remuneraciones. Se suma 1 punto si es mujer (15%) y disminuye 1 si es hombre (13%). Bono Joven: Se agregan 1,5 puntos si el trabajador es menor de 25 años. Una mujer joven podría alcanzar un crédito del 16,5% .

Se agregan 1,5 puntos si el trabajador es menor de 25 años. Una mujer joven podría alcanzar un crédito del . Adultos Mayores: Se visó la exención de contribuciones para mayores de 65 años en su vivienda principal (incluyendo bodegas y estacionamientos).

3. Medidas Recaudatorias y de Fiscalización

Para compensar la menor recaudación, avanzaron varias normas de control y transitorias:

Repatriación de capitales: Ventana de 12 meses con impuesto único de 10% (7% si los fondos permanecen en Chile por 5 años).

Ventana de 12 meses con impuesto único de 10% (7% si los fondos permanecen en Chile por 5 años). Contrabando de tabaco: Se agravaron penas y se facultó al Ministerio Público para incautar y rematar vehículos usados en este ilícito en 15 días.

Se agravaron penas y se facultó al Ministerio Público para incautar y rematar vehículos usados en este ilícito en 15 días. Arriendos DFL2: Nuevo impuesto único de 5% para dueños de tres o más propiedades (máximo 90 m²).

4. Los Reveses del Ejecutivo

Pese al avance general, la comisión rechazó dos puntos que el ministro Jorge Quiroz consideraba vitales: